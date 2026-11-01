Lajmet e fundit
Një shtetas i huaj me leje qëndrim në Kosovë, ka raportuar se ka rënë pre e një mashtrimi kompjuterik, duke iu marrë para nga Walleti dhe një pajisje me vlerë.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë, rasti ka ndodhur në Prishtinë dhe i dyshuar është po ashtu një shtetas i huaj.
“Rr. Muharrem Fejza- Rr. Prekazi, Prishtinë 31.10.2026, NN. Ankuesi mashkull shtetas i huaj me leje qëndrim të Kosovës ka raportuar se kishte rënë pre e një mashtrimi kompjuterik. Të njëjtit i janë marr para nga Walleti dhe një pajisje me vlerë nga i dyshuari mashkull me shtetësi të huaj (i të njëjtës shtetësi me ankuesin) i cili ishte larguar nga vendi i ngjarjes. Rasti nën hetime nga njësitet kompetente”, thuhet në njoftim. /Klankosova.tv