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Zhvillime interesante pritet të mbretërojnë edhe në Prime-in e 6 të Big Brother VIP Kosova 5.
Gjithashtu, do të ketë shumë befasi brenda, si për banorët, ashtu edhe për publikun.
Gazetarja e Klan Kosovës, Gresa Nitaj ka treguar edhe për televotimin që do të jetë sonte, ku një nga banorët përfundimisht do ta lë shtëpinë më të famshme në vend.
Vëllai i madh do ta bëjë publik një dënim që do të shqiptohet ndaj një ose më shumë banorëve, të cilët supozohet që i kanë thyer rregullat brenda shtëpisë.
Për më shumë, ndiqeni videon më poshtë: