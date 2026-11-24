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Dy persona janë arrestuar në Britani të Madhe, nën dyshimin për vjedhje dhe hyrje të paautorizuar në pronën e Princit William dhe bashkëshortes së tij, Kate Middleton.
Policia u thirr të hënën në mbrëmje pas raportimeve për aktivitet të dyshimtë në një pronë në kuadër të rezidencës mbretërore Sandringham, në Norfolk të Anglisë.
Sipas policisë, në operacionin e kërkimit u angazhuan edhe qen policorë, dronë dhe një helikopter, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv
Dy të dyshuarit u arrestuan dhe aktualisht ndodhen në paraburgim.
Bëhet fjalë për Anmer Hall, shtëpinë dhjetëdhomëshe që çifti e përdor për pushime dhe që iu dhurua nga Mbretëresha Elizabeth II në vitin 2011, me rastin e martesës së tyre.
Në momentin e incidentit, shtëpia ishte e pabanuar.
Princi William, Kate dhe tre fëmijët e tyre nuk ndodheshin aty. /Klankosova.tv