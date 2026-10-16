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Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka realizuar aksione në terren, gjatë të cilave janë kryer shtatë shkyçje nga rrjeti i ujësjellësit për shkak të borxheve të papaguara dhe lidhjeve ilegale.
Sipas njoftimit të kompanisë, aksionet kanë për qëllim identifikimin dhe ndërprerjen e lidhjeve ilegale, si dhe shkyçjen e konsumatorëve që nuk i kanë përmbushur obligimet financiare ndaj kompanisë, transmeton Klankosova.tv.
Kompania nuk ka dhënë detaje të tjera lidhur me lokacionet ku janë kryer shkyçjet.