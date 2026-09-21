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Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar edhe për shtatë raste të reja me fruth në Kosovë.
Sipas këtij instituti, numri total deri më tash ka shkuar në 172 raste.
IKSHPK-ja thotë se vaksinimi është mbrojtja më e mirë - së bashku mbrojmë shëndetin e fëmijëve.
Të dhënat, sipas IKSHPK-së, tregojnë se mbi 95% e rasteve të konfirmuara me fruth janë te personat e pavaksinuar me vaksinën MMR, duke dëshmuar edhe një herë rëndësinë e vaksinimit në mbrojtjen e fëmijëve nga fruthi.
“IKShPK njofton qytetarët se krahas vaksinimit të rregullt sipas kalendarit të vaksinimit, është intensifikuar edhe vaksinimi i vonuar (catch-up), duke u mundësuar vaksinimin e fëmijëve që për arsye të ndryshme kanë shtyrë vaksinimin. Gjatë këtij viti, mbi 3,176 fëmijë të grup-moshës 2–5 vjeç janë vaksinuar përmes vaksinimit catch-up, duke dëshmuar angazhimin e prindërve për të siguruar mbrojtjen e fëmijëve të tyre.”, thuhet në njoftim.
IKShPK vlerëson pozitivisht angazhimin e prindërve, profesionistëve shëndetësorë, institucioneve dhe qytetarëve për rritjen e vaksinimit dhe mbrojtjen e fëmijëve nga fruthi. /Klankosova.tv