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Nuk kanë lindur në Kosovë, por këtu e gjetën shtëpinë!
Pesë fëmijë, një nënë dhe një baba. Shtatë anëtarë të një familjeje amerikane që zgjodhën ta lënë jetën në Texas dhe të zhvendosen në Kosovë.
Familja Hagan nuk ka lindur në Kosovë, por sot këtu po ndërton jetën, po rrit fëmijët dhe po krijon kujtime të reja.
Historia e tyre është bërë e veçantë për shumë qytetarë të Kosovës. Me mënyrën e jetesës, afërsinë me njerëzit dhe dashurinë që kanë krijuar për këtë vend, ata kanë fituar respektin dhe simpatinë e mijëra njerëzve.
Dita e tyre nis herët. Shtëpia zgjohet, fëmijët kanë detyrat e tyre, ndërsa prindërit kujdesen që gjithçka të funksionojë. Një mëngjes i zakonshëm familjar, por që dëshmon dashurinë, përkushtimin dhe harmoninë që i karakterizon.
Për Chris Hagan, pritja që gjetën në Kosovë ishte ndryshe nga ajo që mund ta kishin imagjinuar.
"Njerëzit në Kosovë na pritën ndryshe", është një nga përshtypjet që Chris e veçon nga përvoja e tyre në këtë vend.
Ai thotë se Kosova u bë si shtëpi e dytë për familjen e tij. Një vend ku krijuan lidhje, miqësi dhe një ndjenjë përkatësie.
Por historia e familjes Hagan është edhe më interesante kur dëgjon se si nisi gjithçka.
Chantera Hagan nuk kishte dëgjuar kurrë për Kosovën. Ndërsa Chris kishte dëgjuar për të gjatë luftës. Sot, vendi për të cilin dikur kishte vetëm disa njohuri, është bërë shtëpia e tij dhe e familjes së tij.
Dashuria për Kosovën nuk ka mbetur vetëm brenda mureve të shtëpisë.
Familja Hagan ka nisur të realizojë video promovuese dhe informuese për Kosovën, duke ua prezantuar këtë vend edhe amerikanëve dhe njerëzve të tjerë që dinë pak ose aspak për të.
Përmes kamerës së tyre, ata tregojnë njerëzit, traditat, bukuritë dhe mbi të gjitha mikpritjen e Kosovës.
Janë shtatë amerikanë që nuk kanë lindur këtu, por që kanë zgjedhur ta quajnë Kosovën shtëpi.
Dhe ndoshta mesazhi më i bukur i historisë së tyre është ky: atdheu nuk është gjithmonë vetëm vendi ku lind. Ndonjëherë është edhe vendi ku gjen dashuri, siguri, miqësi dhe njerëz që të bëjnë të ndihesh si në shtëpi.
Familja Hagan nga Texas, një familje amerikane që Kosovën nuk e ka vetëm destinacion, por shtëpi.
Detajet mund t'i gjeni në emisionin "Krejt Kapak".