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Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës ka vendosur të shqiptojë masë pezullimi ndaj mjekuy Gëzim Berisha, i dyshuar për dhunë në familje.
Gazetarja e Klan Kosova, Arbreshë Uka, ka raportuar se ShSKUK ka marrë vendim që Berisha të pezullohet nga pozita si drejtor i Spitalit Rajonal të Mitrovicës.
Ky vendim erdhi pasi Gjykata Themelore në Prishtinë nxori aktvendim për masën e sigurisë ndaj mjekut të dyshuar, i cili do të jetë subjekt hetimi.
Gjyqtarja e procedurës paraprake e refuzoi kërkesën për paraburgim, duke caktuar një masë alternative, atë të arrestit shtëpiak në kohëzgjatje prej një muaji, raporton Klankosova.tv.
Gjykata ka vlerësuar se arresti shtëpiak është masë e mjaftueshme për të parandaluar përsëritjen e veprës penale, për të mbrojtur të dëmtuarën dhe për të siguruar zhvillimin e rregullt të procedurës penale.
Ndryshe, sipas informacioneve të para, Berisha është arrestuar pasi dyshohet se e ka kërcënuar bashkëshorten e tij se do t’i ndodhte e njëjta gjë sikurse Arlinda Zekajt, e cila u vra më 25 tetor 2026 nga ish-kunati i saj, pasi më parë kishte raportuar dhunën në familje.
Përdorimi i rastit tragjik të Arlinda Zekajt si mjet kërcënimi nga ana e një drejtuesi të një institucioni publik shëndetësor, ka ngjallur shqetësim të madh te qytetarët dhe shoqëria civile. /Klankosova.tv