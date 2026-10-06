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Një lindje e veçantë është regjistruar në Spitalin e Tiranës, ku në jetë ka ardhur Zeidi, fëmija i 11-të i çiftit Fatmirë dhe Ervin.
Sipas njoftimit të spitalit, Zeidi ka lindur nën përkujdesjen e stafit mjekësor, ashtu si edhe dhjetë fëmijët e tjerë të familjes.
“Zeid është bebi i 11 i mami Fatmirës e babi Ervinit dhe erdhi në jetë ashtu si edhe 10 fëmijët e tjerë të çiftit, mes përkujdesjes së stafit tonë”, thuhet në njoftimin e spitalit, transmeton Klankosova.tv.
Stafi i institucionit i ka uruar shëndet foshnjës dhe familjes, duke e cilësuar ardhjen në jetë të fëmijës së 11-të si një rast të rrallë në ditët e sotme.
“Shumë urime për familjen e madhe, një rast i rrallë në kohët ku jetojmë”, thuhet në urimin e spitalit.