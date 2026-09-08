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Një shqiptare është futur në mesin e më të mirëve të futbollit botëror.
Elena Sadiku është nominuar për çmimin e trajneres më të mirë të vitit në kuadër të ceremonisë së Topit të Artë 2026, duke u renditur mes pesë emrave që do të konkurrojnë për këtë vlerësim prestigjioz.
Emrat e të nominuarve janë publikuar edhe nga UEFA, pas një sezoni të jashtëzakonshëm si në futbollin e klubeve, ashtu edhe në atë të kombëtareve, transmetohet Klankosova.tv.
Jonatan Giráldez – Lyon
Andrée Jeglertz – Manchester City
Nils Nielsen – Kombëtarja e Japonisë
Pere Romeu – Barcelona
Elena Sadiku – Celtic/BK Häcken
Për Sadikun, nominimi përbën një tjetër arritje të rëndësishme në karrierën e saj, duke e vendosur mes emrave më të vlerësuar të futbollit të femrave në botë.