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Sonte me fillim nga ora 20:45, Kosova do të përballet me Irlandën në kuadër të Ligës së Kombeve.
Ndeshja do të zhvillohet në stadiumin “Fadil Vokrri”, derisa përballjen mund ta ndiqni ekskluzivisht në Artmotion dhe Klan Kosova!
Në emisionin “Ora Shtatë”, u diskutua edhe një detaj interesant për këtë ballafaqim.
Gazetarja e Klan Kosovës, Erblina Okrashtica bëri të ditur se Kombëtarja e Irlandës ka një lojtar shqiptar.
“Rocco Vata është djali i Rudi Vatës i cili që ka përfaqësuar Shqipërinë nga 1990 deri më 2001”, tha ajo.