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Një 24-vjeçar me origjinë nga Kosova është goditur me thike në një hotel në Zyrih të Zvicrës. Tre të dyshuar janë arrestuar, përkatësisht dy suedezë dhe një slloven.
Mediat raportojnë se i riu pati lëndime në krah dhe në pjesën e sipërme të trupit, por nuk konsiderohen serioze, shkruan abcnews.al, transmeton klankosova.tv.
Dyshohet se ngjarja nisi nga një përleshje në dhomën e hotelit, por nuk dihet ende se për çfarë nisi përleshja, e cila çoi më pas në përdorimin e thikës.
Njëri prej të dyshuarve u arrestua fillimisht e dy të tjerët më pas. Të tre janë të moshave mes 20 dhe 33 vjeç.