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Sheshi “Skënderbeu” në Prishtinë është mbushur me qytetarë që po marrin pjesë në protestën e thirrur nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së.
Protesta po zhvillohet me moton “Në mbrojtje të UÇK-së”, ndërsa pjesëmarrësit po shprehin qëndrimet e tyre kundër aktgjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë.
Në mesin e mesazheve të përcjella nga protestuesit është edhe “Jo në emrin tim!”, përmes së cilit ata shprehin qëndrimin se aktgjykimi nuk është dhënë në emër të popullit të Kosovës.
Klan Kosova po e përcjell protestën drejtpërdrejt nga sheshi “Skënderbeu”, përmes transmetimit special dhe ekipeve në terren.