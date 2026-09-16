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Aktivisti dhe mërgimtarit, Patriot Krasniqi, në emisionin “Ora Shtatë” bëri të ditur se aktualisht ndodhet në afërsi të Gjykatës së Hagës.
Ai bëri të ditur se nga ora 08:00 qytetarët do të fillojnë organizimin ose manifestimin për të përcjellë seancën nga Haga, transmeton Klankosova.tv.
“Sot nga ora 10:00 deri në ora 14:00 kemi leje nga autoritetet e Hagës ku do ta presim të gjithë atdhetarët vendimin e Hagës dhe jemi të gjithë në pritje të lirimit të tyre dhe të festojmë të gjithë lirimin e tyre dhe datën historike për Kosovës”, u shpreh Krasniqi në Klan Kosova.
Sipas tij, një numër i madh i shqiptarëve do të marrin pjesë në këtë organizim.