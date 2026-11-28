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Banorja e BBVK5, Shqiponja, në një bisedë me Valdrinën dhe Valdetin, ka kritikuar banorët për përdorimin e historive të tyre personale, duke thënë se të njëjtën gjë ka mundur ta bëjë edhe ajo kur është quajtur “rrugaçe”.
Ajo tha se nuk e bën këtë asnjëherë, pasi historia e saj nuk është për marketing, por diçka që e ka përjetuar vetë.
“Unë vetë kurrë nuk e kam përdorur historinë time. Kam mundur edhe unë, prej fillimit, asnjë fjalë nuk kam përdorur. Edhe unë kam mundur ta hapja këtë çështje kur më thonë ‘rrugaçe, rrugaçe’ dhe të viktimizohesha edhe unë. Unë nuk e bëj atë, nuk viktimizohem. Historia e jetës sime është e imja, nuk e kam për marketing, ajo është jeta ime”, ka thënë Shqiponja.
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