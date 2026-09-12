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As superylli botëror Cardi B nuk i ka shpëtuar simbolit të shqiponjës dykrenare shqiptare.
Artistja ka pozuar duke bërë shqiponjën me duar, ndërsa momenti është publikuar nga grimeri me origjinë shqiptare, Kevi Kodra, në TikTok.
Në video, Cardi B shihet duke formuar shqiponjën dykrenare së bashku me Kodrën, ndërsa sipas tij, artistja ka shprehur edhe dashurinë për shqiptarët./Klankosova.tv
@kevikodra
She said “the 🇦🇱 I grew up with were hella gansta.. I said “IM THE MAKEUP GANGSTA” 😭😭😭😭 @Huda Beauty #cardib #albania #shqipe♬ original sound - Valentina🤍