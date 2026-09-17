Lajmet e fundit
Ish-ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë, Pirro Vengu ka njoftuar se janë shtuar forcat dhe mjetet ushtarake shqiptare në misionin e KFOR në Kosovë.
Përmes një postimi në Facebook, ai tha se misioni do të përfshijë tashmë mbështetje ajrore për KFOR-in në detyra patrullimi, zbulimi, kërkim-shpëtimi, evakuimi mjekësor, transporti, si edhe në mbështetje të popullsisë gjatë emergjencave civile, transmeton Klankosova.tv.
“Helikopteri dhe 17 veta personel shtesë do të dislokohen në Camp Bondsteel, në Ferizaj. Një tjetër hapësirë për të thelluar ndërveprimin e ngushtë me Kosovën”, ka shkruar ai.