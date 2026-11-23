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Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë ka mohuar raportimet se sulmi me dron detar kundër një korvete ruse e ka pasur origjinën nga territori shqiptar.
Në një reagim publik, kjo ministri ka deklaruar se këto raportime janë të pasakta dhe nuk pasqyrojnë faktet.
“Shqipëria nuk ka qenë e përfshirë në këtë incident dhe territori i saj nuk është përdorur, e as nuk është vënë në dispozicion, për nisjen apo lehtësimin e një sulmi të tillë.”, thuhet në reagim.
Gjithashtu, janë hedhur poshtë kategorikisht këto pretendime, të cilat sipas kësaj ministrie, janë paraqitur pa prova të verifikueshme.
“U bëjmë thirrje atyre që janë përgjegjës për përhapjen e tyre që të korrigjojnë informacionin, si dhe të tregojnë saktësi, kujdes të duhur e përgjegjshmëri gjatë raportimit për çështje të një ndjeshmërie të tillë.”, thuhet në reagim. /Klankosova.tv