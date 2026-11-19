Lajmet e fundit
Shqipëria ka miratuar projektbuxhetin e Qeverisë për vitin 2027, pas 14 orësh diskutimesh në Parlamentin e Shqipërisë.
Sipas TCH, projektbuxheti nuk u votua nga 24 deputetë të opozitës, ndërsa në votim mungoi edhe ish-kryetarja socialiste e Kuvendit, Elisa Spiropali.
Ligji për Strehimin Social u miratua me 79 vota për, një abstenim nga deputetja demokrate Greta Bardeli dhe 25 kundër, transmeton Klankosova.tv.
Gjatë diskutimeve, socialistët këmbëngulën se ky projektbuxhet, në vlerë prej 10 miliardë eurosh, adreson më së miri uljen e kostos së jetesës për qytetarët.
Pas miratimit në parim, projektbuxheti do të rikthehet në komisionet parlamentare për t'u diskutuar nen për nen.