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Në mjediset e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Shqipërisë është zhvilluar ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjes zyrtare për pjesëmarrjen e Shqipërisë në Forcën Ndërkombëtare të Stabilizimit (ISF) në Gaza.
Siç bëhet e ditur në njoftim për media të ministrisë së Mbrojtjes, marrëveshja është nënshkruar nga shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Shqipërisë, Arben Kingji dhe komandanti i ISF, gjeneral major Jasper Jeffers, transmeton Klankosova.tv.
Të pranishëm në këtë ceremoni ishin ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë, Ermal Nufi, si dhe ambasadori amerikan në Tiranë, Eric Wendt.
Përmes një publikimi në rrjetin e tij social në lidhje me këtë marrëveshje, ministri Ermal Nufi është shprehur:
“Si anëtare themeluese e Bordit të Paqes, Shqipëria riafirmon angazhimin e saj për të kontribuar në përpjekjet ndërkombëtare për vendosjen e paqes, garantimin e sigurisë dhe krijimin e kushteve për një stabilitet të qëndrueshëm në Gaza.”