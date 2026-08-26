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Si pasojë e përhapjes së flakëve në malin e Shashicës, katër punonjës të një guroreje që ndodheshin në zonën e punës, siç raporton A2CNN, u rrethuan nga zjarri.
Edhe pse vatra e zjarrit ndodhej në distancë nga shpella e gurores, bëhet me dije se katër punonjësit gjendeshin ende pranë gurores, ndërsa situata monitorohej nga ekipet në terren, transmeton Klankosova.tv.
Raportohet se forcat zjarrfikëse kanë qenë në gatishmëri për ndërhyrje dhe nxjerrjen e tyre nga zona, nëse situata do të përkeqësohej.