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Dy persona janë arrestuar në Fushë Arrëz, pasi dyshohen se kanë kultivuar 355 bimë të dyshuara narkotike Cannabis Sativa në 15 parcela.
Operacioni policor i koduar “Gurra” u finalizua pas një hetimi disa-javor të zhvilluar nga Komisariati i Policisë Pukë, në bashkëpunim me Forcat Operacionale dhe nën drejtimin e Prokurorisë.
Në pranga janë vënë E. P., 20 vjeç, dhe S. J., 50 vjeç, të dy banues në fshatin Aprip e Gurit, Fushë Arrëz.
Sipas Policisë, nga hetimet dyshohet se dy personat kishin kultivuar bimët narkotike në 15 parcela në tokë publike, në fshatin Aprip e Gurit.
Bimët e dyshuara narkotike u gjetën dhe më pas u asgjësuan me anë të djegies.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.