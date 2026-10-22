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Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e LVV-së, Shqipe Mehmeti Selimi ka kritikuar fjalimin e ministrit të Jashtëm serb, Marko Gjuriq në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit në Kombet e Bashkuara, duke thënë se shteti serb po dëshiron t’i largohet përgjegjësisë nga sulmi terrorist në Banjskë.
Ajo në foltoren e Kuvendit tha se Gjuriq nuk tregoi se pse Milan Radoiçiq vazhdon të mbetet i lirë dhe të mos i dorëzohet drejtësisë në Kosovë, transmeton klankosova.tv.
“Në mbledhjen e Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ministri i Jashtëm i Serbisë, Marko Gjuriq foli për të drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit në Kosovë, por nuk foli për Milan Radoiçiqin organizatorin e sulmit terrorist në Banjskë ku u vra rreshteri i Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku. Nuk tregoi pse Radoiçiqi vazhdon të jetë i lirë në Serbi, pse nuk i dorëzohet drejtësisë në Kosovë...", u shpreh mes tjerash deputetja e LVV-së.
Më tej, ajo tha se Gjuriqi, në këtë seancë, u kujdes të fliste për familjen e Alleksandar Vuçiqit, i cili ishte ministër i Informacionit në regjimin e Millosheviqit.
"Në vend që të jepte përgjigjje për përgjegjësinë e shtetit serb në sulmin e Banjskës, ai zgjodhi të fliste për familjen e presidentit të tij. Ky nuk është shqetësim për të drejtat e njeriut, është përpjekje për ta zhvendosur vëmendjen nga përgjegjësia e Serbisë te akuzat kundër Kosovës...”, tha Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e LVV-së, Shqipe Mehmeti Selimi.