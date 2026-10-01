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Bashkëshortja e Rexhep Selimit, Shqipe Mehmeti Selimi ka reaguar pas protestës së sotme në Prishtinë kundër aktgjykimit dënues në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Deputetja e Lëvizjes Vetëvevendosje ka falënderuar qytetarët që kanë marrë pjesë në këtë marsh masiv.
Ajo ka thënë se zëri i studentëve u bë zëri i lirisë.
“1 Tetori na kujton protestën studentore të vitit 1997, kur zëri i studentëve u bë zëri i lirisë. Sot, falënderoj të gjithë pjesëmarrësit e marrshit në mbrojtje të UÇK-së dhe të vërtetën e luftës sonë çlirimtare. Nga 1 Tetori i studentëve, te zëri i sotëm për drejtësi.”, ka shkruar ajo. /Klankosova.tv