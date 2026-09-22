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Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Shqipe Selimi, ka bërë të ditur se ka pranuar ftesë nga Ushtruesja e Detyrës së Presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, për takim.
Haxhiu u ka dërguar ftesa për takim familjarëve të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës - Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi - të cilët, më 16 shtator u shpallën fajtorë nga Gjykata Speciale - duke u dënuar me gjithsej 81 vjet burgim.
Në një prononcim për Klankosova.tv, bashkëshortja e Rexhep Selimit, Shqipe Selimi, ka konfirmuar pjesëmarrjen e saj në këtë takim.
Redaksia ka kontaktuar edhe me Altin Krasniqin, të birin e Jakup Krasniqit, i cili po ashtu ka konfirmuar se kanë pranuar ftesë nga Haxhiu, mirëpo theksoi se ende nuk kanë marrë vendim për pjesëmarrje. /Klankosova.tv