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Ka vazhduar edhe sonte tubimi mbështetës për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në kryeqytet, ku qytetarë të shumtë janë mbledhur në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.
Në pamjet e siguruara nga terreni nga Klan Kosova, vihet re një pjesëmarrje mjaft e madhe e moshave të reja, të cilët kanë mbushur hapësirat e sheshit për të shprehur solidaritetin dhe mbështetjen e tyre.
Atmosfera në shesh është shoqëruar me thirrje e këngë patriotike, ku ndër to ka jehuar fuqishëm edhe kënga e njohur e artistit Ilir Shaqiri, “Çlirimtari”, raporton Klankosova.tv.
Nderkohë, protesta po vijon e qetë, ndërsa mesazhi kryesor i pjesëmarrësve mbetet mbrojtja e vlerave të luftës çlirimtare dhe kërkesa për drejtësi.