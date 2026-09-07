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Një shtetase e huaj është ndaluar nga Policia e Kosovës në Prishtinë, pasi dyshohej se po shkaktonte shqetësim tek disa qytetarë.
Sipas raportimit të Policisë, gjatë kontrollit të së dyshuarës është gjetur dhe konfiskuar një sasi e dyshuar e narkotikëve të llojit marihuanë, ndërsa rasti ka ndodhur dje rreth orës 08:18, në Bulevardin “Edit Durham”, transmeton Klankosova.tv.
Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, e dyshuara është liruar dhe rasti do të procedohet në procedurë të rregullt.