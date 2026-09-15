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Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, u përball me një situatë jo të këndshme në Itali, derisa po i hipte aeroplanit në Napoli.
Aty, njëri nga udhëtarët që rastisi të jetë shqiptar me emrin Fabjon Peka, iu afrua dhe e sulmoi verbalisht kryeministrin.
Rama i qetë ia vuri dorën në shpatull dhe zbritën bashkë shkallët duke e çuar drejt zyrtarëve policorë të cilën e shoqëruan më pas të dyshuarin, shkruajnë mediat shqiptare transmeton Klankosova.tv.
Fraza “Shpresoj të mos kthehesh më në Shqipëri” është interpretuar si një kërcënim ndaj kryeministrit, ndërsa pritet të mësohet më tej nga policia italiane edhe në lidhje me deklarimet e të shoqruarit Peka, të dhëna para autoriteteve policore.
Shefi i qeverisë shqiptare ka udhëtuar dje drejt Napolit për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të Konsullatës së Nderit të Republikës së Shqipërisë në Napoli.