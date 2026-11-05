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Një tjetër arritje është shënuar në shëndetësinë publike në Kosovë. Në Klinikën e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës në QKUK është realizuar lindja e parë me prerje cezariane e një pacienteje, shtatzënia e së cilës ishte arritur përmes procedurave të fertilizimit të asistuar (IVF) në sektorin publik.
Lajmin e ka bërë të ditur drejtori i Klinikës së Gjinekologjisë dhe Obstetrikës, Zef Ndrejaj, përmes një postimi në Facebook, ku ka vlerësuar këtë si një arritje të rëndësishme për gjinekologjinë dhe shëndetësinë publike në vend, transmeton Klankosova.tv.
Ndrejaj ka thënë se ky sukses është rezultat i punës, përkushtimit dhe profesionalizmit të stafit shëndetësor, ndërsa ka theksuar se shërbimi i IVF-së në Klinikë po konsolidohet dhe po zhvillohet.
“Sot pata kënaqësinë dhe nderin që, së bashku me kolegët e mi të Klinikës së Gjinekologjisë dhe Obstetrikës në QKUK, të realizojmë lindjen e parë me prerje cezariane të një pacienteje, shtatzënia e së cilës ishte arritur përmes procedurave të fertilizimit të asistuar në sektorin publik të shëndetësisë në Kosovë”, ka shkruar Ndrejaj.
“Ky moment shënon një arritje të rëndësishme dhe një dëshmi konkrete të punës, përkushtimit dhe profesionalizmit të stafit tonë. Njëkohësisht, dëshmon se shërbimi i IVF-së në Klinikën tonë po konsolidohet, po zhvillohet dhe ka një të ardhme premtuese”, ka theksuar ai.
Sipas Ndrejajt, kjo arritje përtej suksesit institucional paraqet edhe një mundësi të re për çiftet që përballen me infertilitetin, duke dëshmuar se edhe në sektorin publik mund të ofrohen shërbime moderne dhe cilësore.
“Ky sukses nuk është vetëm një arritje e jona institucionale. Është një lajm i mirë për gjithë qytetarët e Kosovës, një shpresë e re për çiftet që përballen me sfidat e infertilitetit dhe një dëshmi se edhe në sektorin publik mund të ndërtohen shërbime moderne, cilësore dhe të besueshme”, ka shkruar drejtori i Klinikës së Gjinekologjisë dhe Obstetrikës./Klankosova.tv