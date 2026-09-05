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Një shtetas kinez është nxjerrë i gjallë nga një tunel i hidrocentralit në Nepal, dhjetë ditë pasi mbeti i bllokuar nga vërshimet masive të 26 gushtit.
Lu Haitao u shpëtua nga tuneli 225 metra i gjatë në projektin hidroenergjetik Upper Trishuli-1.
Ai është personi i tretë i nxjerrë i gjallë nga tunelet e hidrocentraleve, pas dy punëtorëve nepalezë të shpëtuar një ditë më parë, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Në një operacion tjetër, ekipet e shpëtimit nxorën të gjallë edhe një grua nga shtëpia e saj e mbuluar nga balta.
Operacionet po zhvillohen me ndihmën e ushtrisë nepaleze dhe ekspertëve ndërkombëtarë.
Katastrofa e shkaktuar nga shembja e një akullnaje ka lënë mbi 1,300 persona të vdekur dhe mijëra të zhdukur, ndërsa rreth 900 punëtorë të hidrocentraleve besohet se janë ende të bllokuar ose të zhdukur.