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Një djalë 15-vjeçar u kap fort pas pjesës së sipërme të një varke të vogël të përmbysur në ujërat e akullta të Detit Bering, në Alaskë, për rreth dy ditë, para se të shpëtohej nga një anije peshkimi.
Vëllai i tij më i madh dhe një kushëri, të cilët kishin dalë për peshkim me të, nuk mbijetuan.
Djali dhe kushëriri i tij qëndruan të kapur pas varkës së përmbysur për njëfarë kohe, derisa kushëriri rrëshqiti dhe ra në ujë, i tregoi adoleshenti njërit prej shpëtimtarëve, raporton Associated Press, transmeton Klankosova.tv.
Trupat e të dyve u gjetën pasi adoleshenti u nxor në vend të sigurt pranë ishullit St. Laërence – një ishull i largët i Alaskës, që ndodhet më pranë Rusisë sesa Shteteve të Bashkuara.
Kapiteni i anijes së peshkimit "The Northëest Explorer" tha se djali qëndroi i kapur pas varkës përmes errësirës dhe në temperatura uji rreth 10 gradë Celsius.
"Është një djalë vërtet i fortë," tha Adam Ëhite për televizionin KTUU-TV në Anchorage.