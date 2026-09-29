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Një shpërthim i fuqishëm ka tronditur mesditën e së martës një pallat banimi në qytetin Neuchâtel të Zvicrës, duke lënë të lënduar katër persona.
Sipas raportimit të mediave zivcerane, njëri prej të lënduarve ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore dhe është transportuar me urgjencë me helikopter drejt spitalit për trajtim të specializuar mjekësor, transmeton Klankosova.tv.
Menjëherë pas shpërthimit, njëri nga apartamentet e ndërtesës është përfshirë nga flakët, kurse ekipet e zjarrfikësve kanë intervenuar me shpejtësi në vendngjarje, duke arritur ta lokalizojnë zjarrin dhe ta vënë situatën nën kontroll.
Autoritetet policore kanë vendosur perimetrin e sigurisë rreth ndërtesës, e cila ka qëndruar e bllokuar për disa orë.
Ndërkohë, tashmë kanë nisur hetimet e plota për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat që çuan deri te shpërthimi.
Nga pamjet e siguruara nga vendi i ngjarjes shihen shtëllunga të dendura tymi dhe flakë që dilnin nga dritaret e katit të parë, teksa shpërthimi ka lënë dëme të dukshme materiale edhe në fasadën e jashtme të pallatit.