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Një shpërthim i fuqishëm i një veture ka ndodhur të enjten në mëngjes në një zonë të banuar në periferi të Shën Petersburgut, duke lënë të vdekur një person dhe të plagosur një grua.
Komiteti Hetimor rus ka konfirmuar një viktimë dhe një person të plagosur, ndërsa për rastin është iniciuar procedurë penale.
Sipas raportimeve të mediave ruse, personi që humbi jetën dyshohet të jetë një nënkolonel i ushtrisë ruse, i cili shërbente në Forcat Ajrore dhe Mbrojtjen Ajrore. Kanali “112” raportoi se bëhej fjalë për një pilot ushtarak.
Megjithatë, identiteti dhe funksioni i tij ushtarak ende nuk janë konfirmuar zyrtarisht, transmeton Klankosova.tv.
Shpërthimi ndodhi rreth orës 10:00 në lagjen Slavyanka. Sipas të dhënave paraprake, vetura sapo kishte nisur të lëvizte kur ndodhi shpërthimi.
Mediat raportojnë se në veturë dyshohet të ketë shpërthyer një pajisje e improvizuar shpërthyese, por autoritetet ende nuk e kanë konfirmuar zyrtarisht shkakun.
Nga shpërthimi janë dëmtuar edhe automjetet e parkuara pranë vendit të ngjarjes, ndërsa mbeturinat janë hedhur në distancë prej dhjetëra metrash. Gruaja e plagosur është dërguar në kujdes intensiv.
Hetimet për të zbardhur rrethanat dhe shkakun e shpërthimit janë duke vazhduar.