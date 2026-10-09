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Në 33 komuna të vendit, saktësisht në 43 lokacione, tashmë ka përfunduar shtrirja e rrjetit "Wifi for Western Balkans", i cili do të ofrojnë internet falas për qytetarët në hapësirat publike të komunave.
Matjet që u bënë për ta testuar këtë deri më tani dhanë rezultat shumë të mirë. Meqë ka mijëra banorë që e përdorën.
Vëmendja po konsiderohet se duhet të jetë tek funksionimi i tij, meqë ka rëndësi shumë të madhe për të gjitha shtresat e popullsisë.
Meritat për këtë projekt u pohua se janë të Bashkimit Evropian. Megjithëse përfaqësuesi i unionit e adresoi një kërkese.
Këto të dhëna u bënë të ditura në ngjarjen “Gati për t’u Lidhur: Festimi i përfundimit të shtrirjes së Wifi for Western Balkans në Kosovë.
Në fund u bë edhe nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit mes Prishtinës dhe GIZ-it gjerman.