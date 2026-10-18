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Shpenzimet buxhetore të Qeverisë së Kosovës shënuan një rritje prej afër 50 për qind përgjatë pesë viteve të fundit, duke u ngjitur nga 2.3 miliardë euro në vitin 2020, në 3.49 miliardë euro në vitin 2025.
E sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK), efekti real te qytetarët vlerësohet të jetë minimal.
Rritja e hovshme e buxhetit nuk arriti ta mposhtë inflacionin prej rreth 7.8 për qind, ndërsa struktura e ndarjes së mjeteve ngre shqetësime te njohësit e ekonomisë.
Vetëm gjatë vitit të kaluar, mbrojtjes sociale iu ndanë 955 milionë euro, teksa për investimet kapitale, motorin e zhvillimit ekonomik, u ndanë 25 milionë euro më pak.
Ekspertët vlerësojnë se vendi nuk po e përballon siç duhet krizën ekonomike për shkak të orientimit joadekuat të buxhetit shtetëror.
Nga ana tjetër, profesori Shkumbin Misini nënvizon mungesën e vizionit afatgjatë dhe orientimin elektoral të financave publike:
Misini gjithashtu shton se në dy vitet e fundit arka e shtetit është shfrytëzuar kryesisht për qëllime zgjedhore.
Të dhënat tregojnë se brenda një dekade, shpenzimet e shtetit të Kosovës janë rritur me 116 për qind.
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