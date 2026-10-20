Lajmet e fundit
Barcelona ka rikthyer baraspeshën në përballjen ndaj Paris Saint-Germainit, falë golit të Lamine Yamalit në minutën e 78-të.
Ylli i katalunasve ka realizuar për ta çuar rezultatin në 2-2, duke i dhënë sërish shpresë Barcelonës në këtë përballje dramatike, raporton Klankosova.tv.
Ndërsa vetëm pas një minutë lojë, Vitinha arriti të shënoj golin e tretë për parisienët duke e bërë rezultatin në 3-2.
Ndeshja tashmë ka hyrë në fazën vendimtare, me të dyja skuadrat që synojnë fitoren.
Më poshtë gjeni videon e golit:
⚽️⚽️⚽️ GOOOOOOOOOOLLLLLLLLL LAMINE YAMAL !!!!!! LAMINE YAMAL HAS EQUALIZED FOR BARÇA VS PSG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THIS BOY IS SPECIAL !!!!! LAMINE YAMAL THE BEST PLAYER IN THE WORLD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!— GoalAlert HQ ⚽️ 🥅 (@GoalAlertHQ) October 20, 2026
2:2 FC BARCELONA 🇪🇺 pic.twitter.com/bkpKoTjtds
🚨⚽ 𝗚𝗢𝗔𝗟: PSG ARE NOT BACKING DOWN! 🇫🇷🔥— FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) October 20, 2026
WHAT A GOAL FROM VITINHA. ✨
PSG [3-2] Barcelona pic.twitter.com/66hD6gRQqy