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Luka Modric ka mësuar kundërshtarët që Milani do të ketë në fazën e ligës së Europa League, në një sezon ku kuqezinjtë do të synojnë rikthimin në nivelet më të larta të futbollit evropian.
Modric iu bashkua Milanit verën e kaluar me synimin për ta ndihmuar klubin të rikthehej në Ligën e Kampionëve. Megjithatë, pas një dëmtimi në fund të sezonit, Milani pësoi një rënie dhe këtë sezon do të garojë në Europa League, transmeton Klankosova.tv
Për mesfushorin kroat, kjo do të jetë një rikthim në këtë kompeticion pas një kohe të gjatë. Modric nuk ka luajtur në Europa League që nga viti 2008, kur ishte pjesë e Tottenhamit.
Në fazën e ligës, Milani do të ketë disa përballje interesante, përfshirë Benfica-n, Olympiacos-in, si dhe klubet angleze Sunderland dhe Bournemouth.
Ndeshjet në shtëpi:
Benfica
Ferencvaros
Sunderland
Ararat
Ndeshjet jashtë fushe:
Olympiacos
Salzburg
Bournemouth
Levski Sofia
Në formatin e ri të Europa League, tetë skuadrat e para në renditje kualifikohen direkt në fazën e 1/16-ve, ndërsa ekipet që përfundojnë nga vendi i 9-të deri në të 24-in do të luajnë në fazën e play-off-it për një vend në 1/16-t.
Për Modricin, aventura evropiane me Milanin do të jetë një tjetër kapitull i rëndësishëm në karrierën e tij, teksa kroati pritet të jetë një nga figurat kryesore të skuadrës në këtë kompeticion. /Klankosova.tv