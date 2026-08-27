Lajmet e fundit
Shorti për fazën e ligës të sezonit 2026/27 në Champions League do të hidhet të enjten në Monaco, duke filluar nga ora 18:00.
Shortin e Ligës së Kampionëve mund ta ndiqni në platformën "ArtMotion" në kanalin Sport1.
Gjithsej 36 skuadra do të marrin pjesë në këtë fazë të garës. 29 prej tyre u kualifikuan në fund të sezonit të kaluar, ndërsa shtatë vendet e mbetura përcaktohen përmes ndeshjeve kualifikuese.
Formati i ri, i cili po hyn në sezonin e tretë që nga zbatimi i tij, parasheh që secila skuadër të luajë kundër tetë kundërshtarëve të ndryshëm – nga dy ekipe të përzgjedhura nga secili prej katër vazove.
Shorti realizohet përmes një superkompjuteri, i cili automatikisht përcakton tetë kundërshtarët e secilës skuadër me vetëm një klikim.
Edhe pse katër vende përmes kualifikimeve ende nuk janë përcaktuar, deri më tani janë konfirmuar 32 skuadra.
Ndarja e ekipeve në vazo bëhet bazuar në renditjen e koeficientit të klubeve të UEFA-s, e cila pasqyron rezultatet e skuadrave në garat evropiane gjatë një periudhe pesëvjeçare që përfundon me sezonin 2025/26.