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Sonte në emisionin “Shoqet” në Klan Kosova u diskutua rasti i publikimit të videove intime të kompozitorit të njohur Adrian Hila, me personazhe publike.
Gjatë diskutimit u fol për pasojat që mund të sjellë publikimi dhe shpërndarja e materialeve intime pa autorizim, por edhe për mënyrën se si raste të tilla trajtohen nga publiku dhe mediat.
“Unë nuk do të doja t’i gjykoja njerëzit që janë përfshirë në video, për çfarëdo lloj arsyeje që i kanë bërë”, u shpreh Mbresa, njëra prej panelisteve të këtij emisioni.
Po ashtu, u bë thirrje që publiku të mos bëhet pjesë e shpërndarjes së materialeve intime të publikuara pa pëlqim.
“Diçka që e kemi në dorë të gjithë është të mos marrim pjesë në këtë lojë. Që prej asaj dite që e kam lexuar lajmin, ka pasur linke e komente që të kanë dërguar te videot. Unë thjesht nuk e kam parë të nevojshme të shkoj ta shikoj”, u shpreh ajo.
Gjatë emisionit, u ngrit edhe shqetësimi se gratë, sidomos ato që mbajnë pozita publike apo profesionale, mund të përballen më lehtë me sulme dhe gjykime mbi bazën e jetës së tyre private.
“Përveç që po preken gratë, po preken burrat, po preken individët e moshës madhore. Ajo që po prek më së shumti dhe që nuk po merret askush me të janë fëmijët e këtyre viktimave, është familja”, u tha gjatë debatit./Klankosova.tv