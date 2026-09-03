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Fitim Sylejmani, shoku i ngushtë i ish-banorit të Big Brother VIP Kosova, Laurent Krasniqi, ka reaguar me një mesazh prekës pas vdekjes së tij në aksidentin tragjik të ndodhur mbrëmë.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai ka shprehur dhimbjen për humbjen e mikut të tij, duke e cilësuar si “vëlla”, transmeton Klankosova.tv.
“Lal, ma këpute shpirtin vllau jem. Allahu t’mshiroftë e t’boftë prej banorëve të Xhenetit”, ka shkruar ai, duke e shoqëruar mesazhin me fotografi të tyre./Klankosova.tv