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Një grua 66-vjeçare është viktima e 11-të nga ethet e Nilit Perëndimor në Maqedoninë e Veriut.
Për vdekjen e saj ka njoftuar drejtori i Klinikës për Sëmundje Infektive, Fadil Cana.
Ai ka thënë se te pacientja ishte konfirmuar forma më e rëndë e infeksionit, ndërsa gjendja e saj shëndetësore, sipas tij, rëndohej edhe nga disa sëmundje kronike shoqëruese.
“Për fat të keq në klinikën infektive është regjistruar edhe një rast vdekjeje te pacientja 66 vjeçare nga Rosomani, ishte e vërtetuar në mënyre laboratorike forma më e rëndë e infeksionit me ethet e Nilit Perëndimor. Pacientja përpos diagnozës primare, vuante edhe shumë nga shumë sëmundje kronike shoqëruese”, ka thënë ai.