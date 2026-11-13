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Nxënësit e gjimnazit “Ahmet Gashi” në Prishtinë po përballen me mungesë të hapësirave dhe kushteve të nevojshme për zhvillimin e mësimit praktik në lëndën e teknologjisë.
Në mungesë të kabineteve kompjuterike, ata detyrohen që edhe ushtrimet në programin Excel dhe detyrat e tjera praktike t’i mësojnë vetëm përmes një projektori, ndërsa kolonat dhe komandat e programit i vizatojnë në fletore, raporton Klan Kosova.
Gjimnazistët thonë se kjo formë e zhvillimit të orëve ua vështirëson kuptimin e mësimit, pasi nuk kanë mundësi t’i praktikojnë drejtpërdrejt njohuritë e fituara.
Shkolla ka kompjuterë, por aktualisht nuk ka hapësira ku mund të vendosen dhe të shfrytëzohen nga nxënësit. Për këtë arsye, pajisjet po qëndrojnë në zyrën e drejtorit.
Kjo situatë është krijuar pasi shkolla “Eqrem Çabej”, me të cilën “Ahmet Gashi” ndan të njëjtin objekt, ka marrë për shfrytëzim edhe kabinetet që më parë i përdoreshin këtij gjimnazi si klasa.
Megjithatë, një zgjidhje për këtë problem po shqyrtohet nga Komuna e Prishtinës. Mundësia e zhvendosjes së gjimnazit në një objekt tjetër është mirëpritur nga drejtoria e “Ahmet Gashit”.
Problemi i ndarjes së objekteve shkollore mes dy institucioneve nuk është i vetmi në kryeqytet. Në të njëjtën situatë janë edhe gjimnazi “Xhevdet Doda” dhe Gjimnazi Matematikor, si dhe shkolla e mesme e mjekësisë “Ali Sokoli” dhe ajo e muzikës “Prenk Jakova”.
Për këtë të fundit, nga Komuna e Prishtinës kanë bërë të ditur se po planifikojnë ndërtimin e një godine të re.
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