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Me vendim të Komunës së Prishtinës, krejt shkollat duhet të vendosin emblemën e UÇK-së në hyrje të tyre, krahas simbolit shtetëror.
Andaj kjo po shihet pozitive edhe nga drejtuesit e institucioneve shkollore, raporton Klan Kosova.
Me këtë veprim, po thonë se nxënësit mësojnë se liria u fitua me mund e sakrificë.
Vendimi nga DKA erdhi menjëherë pas vendimit të shkallës së parë të Gjykatës Speciale në Hagë, që i dënoi Hashim Thaçin, Jakup Krasniqin, Rexhep Selimin e Kadri Veselin me gjithsej 81 vjet burgim. /Klankosova.tv