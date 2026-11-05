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Mbeturinat që i mblodhën në klasa i qitën në korridor.
Veçse këtë e bënë nxënësit, e jo stafi teknik.
E pos tyre, punën e mirëmbajtësve në shkollën “Naim Frashëri”, herë pas here, nga 13 tetori, po e kryejnë edhe prindërit, ngase ata janë në grevë, për pagën që nuk po e marrin.
Me këta të fundit, komuna arriti një marrëveshje, por punës po thonë se nuk i kthehen pa marrë atë që po kërkojnë.
Njëjtë do të veprohet edhe në shkollat tjera të kryeqytetit, veçse në “Ismail Qemaili”, prindërit nuk do t’i dërgojnë fëmijët për mësim.
E pikërisht për mungesë të higjienës të enjten, inspektorati doli në institucione arsimore.
Për orët e humbura si pasojë e gjendjes së krijuar, Drejtoria e Arsimit i tha Klanit se po shohin mundësitë e zëvendësimit gjatë këtij gjysmëvjetori.
Detajet mund t'i gjeni në kronikën e përgatitur nga Klan Kosova: