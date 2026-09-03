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Nxënësit e klasës së pestë në shkollën “Pavarësia” në Prishtinë, janë përballur me mungesën e mësueses që në ditët e para të vitit të ri shkollor.
Në ditën e parë të mësimit, të gjithë nxënësit ishin të pranishëm, ndërsa një ditë më vonë më shumë se gjysma e tyre nuk u paraqitën në shkollë. Prindërit kishin refuzuar t’i dërgonin fëmijët në mësim, duke kundërshtuar mungesën e mësimdhënëses, raporton Klan Kosova.
Më 3 shtator, nxënësit iu rikthyen bankave shkollore, ndërsa shkolla ka gjetur një zgjidhje të përkohshme me zëvendësim për vazhdimin e mësimit. Megjithatë, prindërit vazhdojnë të shprehen të pakënaqur me situatën.
Sipas tyre, problemi me mungesën dhe ndërrimin e mësueses nuk është i ri dhe shqetësimet e tyre kanë vazhduar edhe gjatë pushimeve verore.
Nga drejtoria e shkollës kanë bërë të ditur se presin që Komuna e Prishtinës të marrë masa për zgjidhjen e problemit.
Ndërkohë, për të mësuar se si do të vazhdohet tutje, televizioni ka tentuar të marrë një prononcim edhe nga DKA-ja në Prishtinë, por s’qenë të qasshëm gjatë të enjtes. /Klankosova.tv
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