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Thasët e varur dhe një gropë e hapur në bodrumin e ish-shkollës teknike në Obiliq ngritën dyshime te zyrtarët komunalë për mundësinë e mbetjeve që lidhen me luftën e fundit.
Gjetjet u raportuan te institucionet e sigurisë, të cilat të martën kryen ekzaminimet në objekt, raporton Klan Kosova.
Pas kontrolleve, dyshimet për mbetje mortore u hodhën poshtë, ndërsa sipas autoriteteve, pamjet dyshohet se lidhen me një tentim për kultivim të substancave narkotike.
Objekti, i cili për 27 vjet ishte i uzurpuar nga disa familje serbe dhe vitin e fundit kaloi nën menaxhimin e Komunës së Obiliqit, pritet të bëhet pjesë e një projekti për renovim dhe rikthim në funksion arsimor.
Ndërkohë, banorët që ende nuk e kanë liruar objektin pritet të intervistohen nga organet kompetente. /Klankosova.tv