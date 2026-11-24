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Një përleshje fizike mes dy nxënësve të shkollave të mesme në Gjakovë ka përfshirë edhe stafin e shkollës “Hysni Zajmi”, i cili ndërhyri për t’i ndarë.
Drejtori i shkollës, Gjokë Tahiri, ka thënë se mes nxënësve kishte pasur konflikte edhe më herët.
Pas incidentit, nxënësit janë pezulluar dhe transferuar në shkolla të tjera. Ndërkaq, drejtori i Arsimit në Gjakovë, Hysen Brahimaj, ka thënë se do të ndërmerren masa për të parandaluar raste të tilla.
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