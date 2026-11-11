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Veç uniformës, nxënësit e shkollës “Nexhmi Mustafa” në Besi, tash e kanë të njëjtë edhe mënyrën e të ushqyerit.
Kjo pasi askush nuk mund të blejë ushqimin nga jashtë, por atë duhet ta marrë nga shtëpia, vendim që u mor për disa arsye, raporton Klan Kosova.
Kjo nismë e Këshillit Drejtues të shkollës po mirëpritet edhe nga filloristët.
Nëse nuk respektohet ky vendim, përballën me masa disiplinore si marrja e ushqimit, mungesat pa arsye dhe jo vetëm kaq.
Nga Këshilli i Prindërve i thanë televizionit se iniciativa përgjithësisht është e pëlqyer edhe nga ata.
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