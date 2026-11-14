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Klubi i Shkëndijës së Tetovës ka marrë një lajm të trishtë. Ka ndërruar jetë Agron Memedi, ish-futbollist dhe anëtar i stafit teknik të skuadrës tetovare.
Lajmin e ka bërë të ditur vetë klubi kuqezi përmes një njoftimi prekës, duke shprehur dhimbjen për humbjen e një prej njerëzve të familjes së saj.
Memedi fillimisht i shërbeu Shkëndijës si futbollist, ndërsa më vonë vazhdoi kontributin e tij në klub si pjesë e stafit teknik.
Në këto momente të rënda, Shkëndija ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjen Memedi, të afërmit dhe të gjithë ata që e njohën dhe e deshën Agronin.
“U prehsh në paqe, Goni!”, thuhet në mesazhin e klubit tetovar.