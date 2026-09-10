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Merkuri është planeti më i afërt me diellin dhe më i vogli në sistemin tonë diellor.
Por, një studim i ri tregon se ky planet mund të jetë duke u tkurrur edhe më shumë.
Sipas shkencëtarëve, kjo po ndodh më shpejt nga sa mendohej,
“Ajo që zbuluam është se tkurrja e rrezes së Mërkurit i kalon 10 kilometrat. Shumë më tepër se vlerësimet e mëparshme”, tha Gaku Nishiyama, autor kryesor i studimit:
Por, si po tkurret planeti?
Mërkuri ka një bërthamë hekuri jashtëzakonisht të madhe dhe të nxehtë, e cila po humbet gradualisht nxehtësinë.
Ndërsa bërthama ftohet, ajo tkurret, duke tërhequr me vete mantelin dhe koren e planetit.
E procesi i tkurrjes ende nuk ka përfunduar.
“Kjo do të vazhdojë, me siguri, sepse Merkuri ende po humbet nxehtësi. Por tkurrja do të ndalet vetëm kur temperatura e tij të arrijë nivelin e hapësirës përreth”, shtoi Nishiyama.
Për të kuptuar më mirë se çfarë po ndodh në brendësi të planetit, shkencëtarët po presin të dhënat e misionit BepiColombo.
Deri më tani vetëm dy anije kozmike e kanë vizituar Mërkurin.
Mariner 10 e NASA-s në vitet e 70-ta dhe anija Messenger, e cila e studioi planetin në vitin 2010.