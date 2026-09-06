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Shkencëtarët në Kinë kanë identifikuar një virus të panjohur më parë, që transmetohet përmes rriqrave, dhe që mund të shkaktojë simptoma të ngjashme me gripin, lodhje dhe probleme gastrointestinale, sipas një studimi të ri.
Virusi i sapozbuluar, i quajtur Asian longhorned tick nairovirus (ALTNV), pjesë e grupit orthonairovirus, është zbuluar gjithashtu se mund të shkaktojë trombocitopeni, pra ulje të numrit të trombociteve në gjak, si dhe dëmtime ose inflamacion të qelizave të mëlçisë, të evidentuara përmes analizave laboratorike, shkruan FoxNews, transmeton klankosova.tv.
Sipas Dr. Sharon Nachman, drejtoreshë e sëmundjeve infektive pediatrike në Stony Brook Children’s Hospital në Nju Jork, studiuesit kinezë që nga viti 2009 kanë ndjekur pacientë me sëmundje të pazakonta, përfshirë sindromën e etheve të rënda me trombocitopeni (SFTS).
“Trombocitopenia nënkupton numër të ulët të trombociteve, ndaj këta pacientë kishin gjakderdhje dhe rreth 30% e tyre vdisnin, që është një përqindje mjaft e lartë”, tha ajo.
Shumë prej rasteve ishin të lidhura me Dabie bandavirus (DBV), një virus që transmetohet nga rriqrat dhe shkakton ethe hemorragjike. Megjithatë, ky nuk ishte virusi më i zakonshëm.
Pas analizave të shumta të mostrave të gjakut dhe fragmenteve virale, studiuesit identifikuan virusin e ri ALTNV, i cili është gjenetikisht i ndryshëm nga DBV.
Hulumtuesit nga Laboratori Shtetëror për Patogjenët dhe Biosigurinë në Pekin e identifikuan virusin në 10.4% të 3,163 pacientëve që ishin kafshuar nga rriqrat.
Pacientët që ishin infektuar njëkohësisht me ALTNV dhe DBV kishin më shumë gjasa të zhvillonin probleme me frymëmarrjen dhe komplikime në veshka. Shtatë pacientë, ose 18.4%, vdiqën gjatë periudhës së studimit.
Autorët e studimit përfunduan se prania e ALTNV dhe DBV në të njëjtat zona, si dhe fakti që transmetohen nga i njëjti lloj rriqre, nënvizon nevojën për diagnostikim më të saktë dhe dallimin mes këtyre dy infeksioneve, veçanërisht në rajonet ku sindroma SFTS është endemike.